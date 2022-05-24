الصحة تنظم ورشة حول "تطبيق سياسة تصنيف الحوامل وفق روبسون"

غزة-الرأي

نظمت دائرة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للمستشفيات ورشة عمل بعنوان "تطبيق سياسة تصنيف الحوامل حسب مجموعات روبسون العشرة"، وذلك بحضور نائب مدير عام المستشفيات د أيمن الفرا و د. رولا ابو ضلفة مدير دائرة التخطيط والتطوير وذوي العلاقة.

بدوره، استعرض د .محمد زمو أخصائي النساء و الولادة الية تصنيف الحوامل حسب المجموعات العشرة و الهدف من التصنيف .

من جانبها، قدمت د. أبو ضلفة بشرح الخطوات التي قامت بها الوزارة من تدريب للطواقم حتى تم تشكيل فرق بالمستشفيات لتشرف على توثيق التصنيف بالمستشفيات وتجميع الاحصائيات ورفعها للإدارة العامة للمستشفيات.

وأكد د. الفرا على اهتماماته البالغ بدراسة نتائج التصنيف والذي سيبنى عليه تقييم واقع الحوامل ونسب القيصريات بما يساعد في اتخاذ القرارات.