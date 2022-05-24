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برعاية مؤسسة نورواك النرويجية

الصحة تنظم فعالية بعنوان القيادة النسائية في القطاع الصحي

24 آيار / مايو 2022 11:42

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غزة-الرأي

نظمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية فعالية بعنوان القيادة النسائية في القطاع الصحي والتي تهدف لعرض قصص وتجارب لبعض النساء العاملات في الحقل الصحي وتعزيز دورهنّ في ميدان العمل ، بحضور ومشاركة بروفيسور ايريك الرئيس التنفيذي لمؤسسة نورواك النرويجية، أ.فكر شلتوت مدير مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين MAP-UK في غزة ، ود.عبد اللطيف الحاج مدير عام التعاون الدولي، وممثلين عن المؤسسات الدولية ، ولفيف من النساء الطبيبات والعاملات في المجال الصحي اللواتي تقلّدن مناصب إشرافية عليا والمهتمين وذوي العلاقة.

بدوره، رحب مدير عام تنمية القوى البشرية د.عبد السلام صبّاح بالحضور ناقلا تحيات عطوفة وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش مثمناً دور مؤسسة نورواك النرويجية البارز في دعم القطاع الصحي برئاسة البروفيسور ايريك رئيس المؤسسة وتقديمهم يد العون على مدار سنوات ومشاركتهم للطواقم الطبية جنباً إلى جنب.

كما وأثنى د.صبّاح على دور المرأة الفلسطينية كعنوان للتضحية وإثباتها انها القادرة على تقديم الخدمات في كل الميادين ولولا تميزها لما استحقت هذه المكانة والمنصب.

وتحدث مدير مؤسسة نورواك البروفيسور ايريك عن تجربته التي بدأها في غزة منذ عام 1987، وسعي مؤسسته لتقديم الدعم الدائم لبناء النظام الصحي كجزء من رسالتها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتابع ان مؤسسته تدعم المرأة مشدداً على ان الكفاءة والتميز تتغلب على النوع. وتطرق د.ايريك إلى دور مؤسسة نورواك ودعمها لمكتبة غزة للعلوم الصحية والتنسيق مع الخبراء لتوفير الكتب الطبية الحديثة والمقالات وربطها مع مواقع البحث العالمية، فضلاً عن دعمهم خدمات الصحة الإنجابية ورعاية المواليد في سبيل تقديم خدمة ذات جودة عالية. وخلال الفعالية عرضت أربعة من النساء العاملات في الحقل الصحي تجاربهن خلال مسيرتهن العملية و كانت المتحدثة الاولى البروفيسور ماريت مدير مكتب نورواك في فلسطين وهي إحدى القائدات في النرويج والتي تشرف على 1000موظفاً صحي.

وقالت "أن عليك كقائد أن تهتم بالموظفين والسعي نحو تطوير بيئة العمل مع إشراك الدراسات العلمية المستحدثة في العمل لنكون على ثقة أن الخدمة المقدمة صحيحة. وتحدثت أ.فكر شلتوت مدير مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين MAP-UK، عن تجربتها وسلسلة نجاحاتها وعملها على مدار السنوات مع المؤسسات الدولية في المجال الصحي.

وعن نجاتها ومكافحتها من مرض السرطان تحدثت د.وسام ابو عمر أخصائية النساء والتوليد عن تجربتها المريرة وكيف تغلبت على هذا المرض أمام تحديات وضغوط نفسية حتى تعافت. واختتمت د.سارة السقا إحدى الملتحقات ببرنامج البورد الفلسطيني والطالبة الأولى في تخصص الجراحة العامة وحديثها عن تجربتها خلال مسيرتها العلمية وما واجهته من تحديات وعقبات.

وفي نهاية الفعالية تم فتح باب النقاش أمام الحضور ثم تلاها تكريم لمدير مؤسسة نورواك النرويجية والمتحدثات خلال الفعالية.

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