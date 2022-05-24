بلدية غزة تشرع بحفر بئر مياه مركزي في شارع المغربي بالصبرة

غزة-الرأي

شرعت بلدية غزة بحفر بئر مياه مركزي " سقيا مكة 3 " في شارع المغربي بحي الصبرة جنب غرب المدينة بهدف توفير كميات كافية من المياه للمنطقة والتي تعاني من شح في المياه لاسيما في فصل الصيف الذي يزداد فيه استهلاك المواطنين للمياه.

وأفادت البلدية أن المشروع يشمل حفر بئر في المنطقة المذكورة بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 60 كوباً من المياه في الساعة وربط البئر بشبكة المياه الرئيسة في المنطقة لتوصيل المياه لبيوت المواطنين .

وأضافت أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 87 ألف دولار بتبرع من فاعلين خير من الوطن والخارج ومن أخوات محسنات من المملكة الأردنية، ومساهمة عائلة المرحوم د. بشير العلمي، وتم تنفيذه بتعاون مشترك بين بلدية غزة وجمعية مكة المكرمة الخيرية، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 90 يوماً.

وأوضحت أن المشروع يهدف لتحسين كميات المياه في المنطقة وتوفير كميات كافية من المياه لبيوت المواطنين وتلبية احتياجات الزيادة السكانية والتوسع العمراني في المنطقة.

وكانت بلدية غزة قد شرعت نهاية الأسبوع الماضي بحفر بئر مياه مماثل في شارع أحمد الجعبري " النفق " بالقرب من " فاخورة عطا الله " بتكلفة 80 ألف دولار بالتعاون مع لجنة زكاة حي الرمال الشمالي، بهدف تحسين كميات المياه في المنطقة.

يذكر أن بلدية غزة توفر نحو 100 ألف كوب من المياه يومياً بهدف سد احتياجات المواطنين والمدينة من المياه من خلال تشغيل نحو 80 بئراً للمياه في المدينة بالإضافة إلى كميات المياه التي ترد من خطي المياه المحلاة من محطة التحلية شمال المدينة والداخل.

