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بلديةغزة تقرر تعزيز إجراءاتها لمنع استخدام مكبرات الصوت

24 آيار / مايو 2022 12:01

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غزة-الرأي

قررت بلدية غزة تعزيز إجراءاتها لمتابعة قرار منع استخدام مكبرات الصوت في مختلف أحياء ومناطق المدينة، ضمن جهودها لمكافحة هذه الظاهرة المزعجة وما ينتج عنها من تلوث سمعي، وذلك بالتعاون مع شرطة البلديات.
وأوضحت البلدية أنها اتخذت هذا القرار حرصًا على تهيئة الأجواء لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، بحيث سيمنع استخدام مكبرات الصوت بشكل كامل، لما تسببه من إزعاج كبير للسكان خاصة الطلاب والمرضى والمسنين.
وأكدت أن طواقم التفتيش والمتابعة ستعزز إجراءاتها ميدانيا على أرض الواقع بتسيير دوريات مشتركة مع شرطة البلديات لضبط الباعة المخالفين وغير الملتزمين بالقرار.
وأضافت أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب مصادرة مكبرات الصوت المستخدمة، داعية المواطنين الى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى عبر الرقم 115.
وأهابت بلدية غزة بأصحاب عربات الكارو والباعة ضرورة التعاون مع طواقمها الميدانية وعناصر شرطة البلديات في الالتزام بالقرار لإنهاء هذه الظاهرة نهائيًا، وخلق أجواء مناسبة للمواطنين وخاصة الطلبة وكبار السن والمرضى.
 

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