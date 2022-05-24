الزراعة تستعد لموسم الأضاحي 2022

غزة-الرأي

أكدت وزارة الزراعة بغزة، استعدادها لموسم الأضاحي وفق عدة إجراءات وجولات ميدانية.

و بدأت طواقم الزراعة استعداداتها منذ فترة للتجهيز لموسم الأضاحي،و العمل جار على توفير الكميات اللازمة للاستهلاك في القطاع دون أي مشاكل تذكر.

وفي اطار الاستعددات الجارية لموسم الأضحى ٢٠٢٢،شرعت الطواقم الفنية بعدة جولات استطلاعية لحظائر الأغنام والعجول في عدة محافظات بالقطاع،وذلك لقياس مدى استعداد تجار المواشي لاستيعاب الكميات المطلوبة من الأضاحي حسب حاجة قطاع غزة.

كما تقوم وزارة الزراعة باصدار التصاريح اللازمة للتجار لجلب الكميات المطلوبة ،اضافة لتشكيل لجان فنية مختصة للقيام بجولات على كل المسالخ والمذابح في القطاع من أجل فحص الاستعدادات وتهيئة المسالخ في حال وجود أي إشكاليات ومعالجتها.

