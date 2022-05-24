الغصين يتفقد سير الاختبارات النهائية بمركز الشافعي

غزة-الرأي

تفقد م. إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل صباح اليوم سير الاختبارات النهائية في مركز تدريب مهني الشافعي بشقيها النظري والعملي.

ورافق م. الغصين في جولته أ. محمد الكريري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، وأ. أيمن أبو كريم رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي وأ. منال الحتة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وكان في استقبالهم م. إبراهيم الأسطل مدير مركز تدريب مهني الشافعي.

بدوره، أعرب م. الغصين عن ارتياحه من سير الامتحانات، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلبة، داعياً إياهم إلى مزيد من الجد والاجتهاد.

وكان خمسمائة وسبعون طالباً وطالبة قد بدأوا صباح يوم أمس الإثنين، الاختبارات النهائية في كافة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل بقطاع غزة.

وتشرف الإدارة العامة للتدريب المهني على امتحانات نهاية العام التدريبي للعام 2021/2022م، والتي ستستمر لمدة أسبوع في كافة المراكز المهنية.

