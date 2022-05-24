وكالة الرأي الفلسطينية السراج يجتمع بقادة ومنفذي برامج الشباب بالنرويج وكالة الرأي الفلسطينية الحكم بالإعدام شنقاً على قاتل طفل بغزة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية بخان يونس تستقبل وفد من وزارة الأوقاف وكالة الرأي الفلسطينية معروف: نرفض حصار مالية رام الله لغزة وندعو لسياسة ضريبية واحدة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصدر حكماً بالسجن 8 سنوات على شاب مقدسي وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يتفقد سير الاختبارات النهائية بمركز الشافعي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تستعد لموسم الأضاحي 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 8 طلاب شرق رام الله وكالة الرأي الفلسطينية بلديةغزة تقرر تعزيز إجراءاتها لمنع استخدام مكبرات الصوت وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بحفر بئر مياه مركزي في شارع المغربي بالصبرة
أخبار » الأخبار الحكومية

السجن المؤبد لآخر

الحكم بالإعدام شنقاً على قاتل طفل بغزة

24 آيار / مايو 2022 01:09

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي:

أصدرت محكمة الاستئناف في قطاع غزة، حكماً بمعاقبة المتهم (م/ش) بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصداً والخطف بقصد القتل وحمل آلة مؤذية استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.

يذكر أن محكمة أول درجة قضت حكماً بالحبس المؤبد على المتهم وذلك عن كافة التهم المسندة إليه بلائحة الاتهام.

وكان المتهم قتل قصداً الطفل محمود رأفت شقفة بتاريخ (22/04/2019) وذلك بأن ضرب رأسه في (الحائط) عدة مرات، مما أدى إلى وفاته على الفور، كما هو موضح بالتقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق، وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

كما وأصدرت ذات المحكمة في قضية منفصلة حكماً بالحبس المؤبد على المتهم (س/س) وذلك عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار استناداً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م.

وكانت محكمة أول درجة قضت حكماً على المتهم بالحبس 10 سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة توقيفه ومصادرة المواد المضبوطة والدراجة النارية المضبوطة بالواقعة.

يذكر أن المستأنف حاز بتاريخ 23/07/2016 على مواد مخدرة من نوع حشيش بلغ وزنها " أربعة عشر كيلو وثمانمائة جرام قائم" بقصد الإتجار، حسب ما ورد بتقريري الضبط والوزن المرفقان بالقضية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

ومن الجدير ذكره بأنه بعد صدور الحكم المستأنف، فإن الحكم قابل للطعن بالنقض طبقًا لنص المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟