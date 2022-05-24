السراج يجتمع بقادة ومنفذي برامج الشباب بالنرويج

غزة-الرأي

اجتمع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع قادة ومنفذي برامج الشباب في بيت الشباب (Tvibit) والمجلس الشبابي في مدينة ترومسو النرويجية.

واطّلع رئيس البلدية الذي يزور ترومسو ضمن جولة خارجية يرافقه خلالها منسق التعاون الدولي م. محمد الشقرا، على تجربة بلدية ترومسو في إنشاء مركز شبابي ومجلس شبابي استشاري في المدينة، ويبحث إمكانية إنشاء مركز ومجلس مماثل في مدينة غزة.

وأشاد السراج بالتجربة النرويجية، مؤكداً تبني المجلس البلدي في غزة لفكرة إنشاء مجلس شبابي استشاري، ضمن جهود البلدية في تفعيل دور الشباب في المجتمع.

يذكر أن رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج وقع قبل أيام مذكرة تعاون وتفاهم مع رئيس بلدية ترومسو في النرويج، لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، ضمن جهود تفعيل اتفاقيات التوأمة.

وجاءت هذه المذكرة كخطوة جادة نحو تفعيل العلاقات الرسمية بين مدينتي غزة وترومسو، بعد مرور أكثر من 21 عامًا على التوأمة الموقعة عام 2001.

