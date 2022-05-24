وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعقد لقاءً مفتوحًا مع المؤسسات الشبابية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية في خان يونس تستقبل وفد من وزارة الأوقاف وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تعقد لقاءً فنياً مع اللجنة المصرية لإعمار غزة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنفذ ندوة بعنوان " الابوة والأمومة الإيجابية" وكالة الرأي الفلسطينية "أسوشيتد برس": أبو عاقلة قُتلت برصاصة من بندقية إسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة" تنهي خلافًا مالياً بقيمة 90 ألف شيكل بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" والعدل الاتفاق لتوثيق جرائم الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الحكومية تجتمع لدراسة تطوير منطقة " عنق الزجاجة" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تفتتح دورة في التطريز الفلاحي وكالة الرأي الفلسطينية عمل رفح تعقد مقابلات مع ذوي الإعاقة
أخبار » الأخبار الحكومية

ضمن المشروعين الألماني والنرويجي

عمل رفح تعقد مقابلات مع ذوي الإعاقة

24 آيار / مايو 2022 01:16

11
11

غزة-الرأي

عقد قسم خدمات التشغيل بمديرية عمل محافظة رفح،  مقابلات شخصية لعدد ( 9 ) عمال وعاملات من ذوي الإعاقة، للعمل ضمن المشروعين الألماني والنرويجي.
وأوضح قسم التشغيل أن المقابلات ضمن المرحلة الثالثة من مشروع الإنعاش الاقتصادي، والذي يهدف إلى توفير العمل الكريم في قطاع غزة، والممول من الحكومتين الألمانية والنرويجية، والمنفذ من مجموعة غزة للثقافة والتنمية بالشراكة مع وزارة العمل.
ونوه التشغيل إلى أن العمل سيكون لصالح وزارة الصحة، علماُ أن نسبة استفادة ذوي الإعاقة تعادل 5% من فرص التشغيل المؤقت، حيث تعمل الوزارة على دمجهم للعمل في العديد من المؤسسات الحكومية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟