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التنمية الاجتماعية تفتتح دورة في التطريز الفلاحي

24 آيار / مايو 2022 01:23

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غزة-الرأي

أفتتح مركز تمكين المرأة والمجتمع في النصيرات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ممثلا في الوحدة الاقتصادية دورة في التطريز الفلاحي .
بدورها ،رحبت أ. نعيمة سويدان مدير المركز بالسيدات الملتحقات بالدورة و أكدت أن مثل هذه الدورات تعزز من صمود المرأة
و فتح باب العمل أمامها من أجل الحفاظ على الأسرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نحياه و حفاظا على تراثنا الفلسطيني،داعيه السيدات الى ضرورة الالتحاق بمثل هذه الدورات , موضحة بأن المركز يعمل بكل جهد من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع و توفير كل السبل من أجل انجاحها .
وتأتي هذه الدورة في إطار تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا و دمجها في سوق العمل ، وقد التحق في هذه الدورة ١٥ سيدة
 

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