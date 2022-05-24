التنمية الاجتماعية تفتتح دورة في التطريز الفلاحي

غزة-الرأي

أفتتح مركز تمكين المرأة والمجتمع في النصيرات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ممثلا في الوحدة الاقتصادية دورة في التطريز الفلاحي .

بدورها ،رحبت أ. نعيمة سويدان مدير المركز بالسيدات الملتحقات بالدورة و أكدت أن مثل هذه الدورات تعزز من صمود المرأة

و فتح باب العمل أمامها من أجل الحفاظ على الأسرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نحياه و حفاظا على تراثنا الفلسطيني،داعيه السيدات الى ضرورة الالتحاق بمثل هذه الدورات , موضحة بأن المركز يعمل بكل جهد من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع و توفير كل السبل من أجل انجاحها .

وتأتي هذه الدورة في إطار تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا و دمجها في سوق العمل ، وقد التحق في هذه الدورة ١٥ سيدة

