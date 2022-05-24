اللجنة الحكومية تجتمع لدراسة تطوير منطقة " عنق الزجاجة"

غزة-الرأي

قامت اللجنة الحكومية المكلفة من الأمانة العامة بعقد اجتماعها الأول والهادف الى دراسة تطوير المنطقة الواصلة بين محافظتي غزة والشمال والتي تسمى بعنق الزجاجة.

حيث تم استعراض دور المؤسسات الشريكة ومسئولياتها لتطوير هذه الوصلة ، وذلك ضمن توجيهات وزارة الحكم المحلي للهيئات المحلية لتقديم مستوى خدمات أفضل للمواطنين.

بدوره، شدد مفوض الحكم المحلي م.سالم الصفدي في اللجنة على ضرورة اعتماد مسار الشارع من اللجنة المركزية لتنظيم المدن وذلك وفق الإجراءات الرسمية.

من جهته ، أشار م. أحمد بارود مفوض وزارة النقل والمواصلات على ضرورة تفعيل خطة مرورية لتسهيل حركة المواطنين خلال مشروع توسعة الشارع.



من ناحيته، اكد م. ماجد صالح رئيس اللجنة على ضرورة انجاز المهام بالسرعة الممكنة ورفع توصياتها للأمانة العامة.

جدير بالذكر أن الحكومة قائمة على حل مشكلة الازدحام المروري في المنطقة بتطويرها من خلال توسيع الشارع بما يحقق مستوى أفضل في جودة الخدمة للمواطنين وتفعيل الواجهة السياحية للمنطقة وتعويض المواطنين المتضررين من التوسعة وفق رؤية حكومية شمولية اقتصادية، وبما يحافظ على الموروث الثقافي ويجسد قضية اللاجئين.



كما وتم استعراض دور وزراه الأشغال في الحصر السابق للمواطنين المتضررين من خلال لجانها وفرقها الفنية.



