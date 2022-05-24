"هنية" والعدل الاتفاق لتوثيق جرائم الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية

غزة-الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن الاتفاق مع وزارة العدل على توثيق وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضة الفلسطينية.

وكان هنية استقبل صباح اليوم وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، ووفد الوزارة المكون من: حسن مرتجى مدير عام السجل العدلي، وخليل حمادة مدير عام العلاقات الدولية والعامة، ود.فهد زيادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، ومحيي الأسطل مدير عام الوسائل البديلة، ومحمد الشنطي مدير عام تطوير الأداء المؤسسي.



بدوره، أشاد هنية بجهود وزارة العدل في حماية حقوق المواطنين والفصل في القضايا والأزمات بما يكفل تحقيق العدالة وتعزيز السلم المجتمعي، كما ثمن الدور الرائد الذي تقوم به الوزارة لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتقديم الوثائق التي تكشف حجم العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.



ووجه المستشار أحمد الحتة التقدير لما يبذله المجلس الأعلى ممثلا بعبد السلام هنية من جهود كبيرة لتطوير الرياضة والمنشآت ودعم الرياضيين، وأكد على أهمية إعداد ملف متكامل عن الجرائم التي طالت القطاع الرياضي جراء عدوان الاحتلال، والبدء في الإجراءات القانونية لمواجهة الاحتلال عبر المحاكم الدولية، كما أبدى استعداده وزارته لدعم جهود المجلس في المجال القانوني بما يخص القطاع الرياضي.

