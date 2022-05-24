وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعقد لقاءً مفتوحًا مع المؤسسات الشبابية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية في خان يونس تستقبل وفد من وزارة الأوقاف وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تعقد لقاءً فنياً مع اللجنة المصرية لإعمار غزة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنفذ ندوة بعنوان " الابوة والأمومة الإيجابية" وكالة الرأي الفلسطينية "أسوشيتد برس": أبو عاقلة قُتلت برصاصة من بندقية إسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة" تنهي خلافًا مالياً بقيمة 90 ألف شيكل بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" والعدل الاتفاق لتوثيق جرائم الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الحكومية تجتمع لدراسة تطوير منطقة " عنق الزجاجة" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تفتتح دورة في التطريز الفلاحي وكالة الرأي الفلسطينية عمل رفح تعقد مقابلات مع ذوي الإعاقة
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال لقاءه وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة

"هنية" والعدل الاتفاق لتوثيق جرائم الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية

24 آيار / مايو 2022 01:31

11
11

غزة-الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن الاتفاق مع وزارة العدل على توثيق وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضة الفلسطينية.
وكان هنية استقبل صباح اليوم وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، ووفد الوزارة المكون من: حسن مرتجى مدير عام السجل العدلي، وخليل حمادة مدير عام العلاقات الدولية والعامة، ود.فهد زيادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، ومحيي الأسطل مدير عام الوسائل البديلة، ومحمد الشنطي مدير عام تطوير الأداء المؤسسي.


بدوره، أشاد هنية بجهود وزارة العدل في حماية حقوق المواطنين والفصل في القضايا والأزمات بما يكفل تحقيق العدالة وتعزيز السلم المجتمعي، كما ثمن الدور الرائد الذي تقوم به الوزارة لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتقديم الوثائق التي تكشف حجم العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.


ووجه المستشار أحمد الحتة التقدير لما يبذله المجلس الأعلى ممثلا بعبد السلام هنية من جهود كبيرة لتطوير الرياضة والمنشآت ودعم الرياضيين، وأكد على أهمية إعداد ملف متكامل عن الجرائم التي طالت القطاع الرياضي جراء عدوان الاحتلال، والبدء في الإجراءات القانونية لمواجهة الاحتلال عبر المحاكم الدولية، كما أبدى استعداده وزارته لدعم جهود المجلس في المجال القانوني بما يخص القطاع الرياضي.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟