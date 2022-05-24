"الشرطة" تنهي خلافًا مالياً بقيمة 90 ألف شيكل بالوسطى

غزة-الرأي

أنهت العلاقات العامة بمركز شرطة المعسكرات في محافظة الوسطى خلافُا ماليًا بقيمة 90 ألف شيكل، إثر معاملات مالية بين المواطن "خ.ع" والمواطن "ي.ش".

وأوضح المقدم عمر عقل مسؤول العلاقات العامة بمركز شرطة المعسكرات أنه وبناءً على تكليف الجهات المختصة بمتابعة الشكوى تم استدعاء أطراف الخلاف إلى مكتب العلاقات العامة لإنهائه، حيث تم طرح عدد من الحلول وصولًا إلى صيغة اتفاق نهائية.

بدوره، أكد العقيد كامل صباح مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة الوسطى أن العلاقات العامة تبذل كل ما تستطيع من جهود لخدمة المواطنين، وحل الخلافات بينهم، وفق القانون بعد تكليفها من الجهات المختصة.