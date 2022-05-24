التنمية الاجتماعية تنفذ ندوة بعنوان " الابوة والأمومة الإيجابية"

غزة-الرأي

نفذ مركز تمكين المرأة والمجتمع بالنصيرات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز صحة المرأة البريج ،ندوة بعنوان " الابوة والأمومة الإيجابية" و التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأبوين و أطفالهم بطرق إيجابية و سليمة .

و قامت الاخصائية بتعريف الحاضرات حول معنى الأبوة والأمومة الإيجابية وما هي ركائزها ، متطرقه إلى تقنيات الأبوة والأمومة الإيجابية والنصائح لها .

ومن ثم تحدثت عن كيفية توظيف الانضباط الإيجابي بدلا من العقاب وتغيير نموذج السلوك الذي تود أن تراه في أطفالك .

و تأتي ندوة اليوم ضمن سلسلة ندوات تنفذ بالتعاون مع مركز صحة المرأة البريج.

