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التنمية الاجتماعية تنفذ ندوة بعنوان " الابوة والأمومة الإيجابية"

24 آيار / مايو 2022 01:38

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غزة-الرأي

نفذ مركز تمكين المرأة والمجتمع بالنصيرات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز صحة المرأة البريج ،ندوة بعنوان " الابوة والأمومة الإيجابية" و التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأبوين و أطفالهم بطرق إيجابية و سليمة .
و قامت الاخصائية بتعريف الحاضرات حول معنى الأبوة والأمومة الإيجابية وما هي ركائزها ، متطرقه  إلى تقنيات الأبوة والأمومة الإيجابية والنصائح لها .
ومن ثم تحدثت عن كيفية توظيف الانضباط الإيجابي بدلا من العقاب وتغيير نموذج السلوك الذي تود أن تراه في أطفالك .
و تأتي ندوة اليوم ضمن سلسلة ندوات تنفذ بالتعاون مع مركز صحة المرأة البريج.
 

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