الأشغال تعقد لقاءً فنياً مع اللجنة المصرية لإعمار غزة

13:47التنمية الاجتماعية في خان يونس تستقبل وفد من وزارة الأوقاف

13:52"الشباب والثقافة" تعقد لقاءً مفتوحًا مع المؤسسات الشبابية بالوسطى

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