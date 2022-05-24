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الأشغال تعقد لقاءً فنياً مع اللجنة المصرية لإعمار غزة

24 آيار / مايو 2022 01:45

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غزة-الرأي

عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان لقاءاً فنياً موسعا، لمناقشة القضايا الفنية المتعلقة بالكهروميكانيك مع اللجنة المصرية لإعمار غزة.
وحضر اللقاء وكيل وزارة الأشغال م.ناجي سرحان ومنسق مشاريع المنصحة المصرية بالوزارة م. محمد العسكري، بالإضافة للجنة المصرية وممثلين عن شركة الكهرباء ومصلحة مياه بلديات الساحل والمختصين بوزارة الأشغال.
وناقش الحضور آليات حل المشاكل العالقة بالطرق المناسبة والصحيحة لضمان سير المشاريع بوتيرة ممتازة.
 

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