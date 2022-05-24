التعليم تُنفّذ مسابقة "الطفل الموهوب في الرياضيات " بمديرية الوسطى

غزة-الرأي

نفذت وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية التربية والتعليم بالوسطى مسابقة " الطفل الموهوب" في الرياضيات للصفوف الثاني والثالث والرابع الأساسي.

وهذه المسابقة تنطلق للعام العاشر وهي مبادرة نوعية للمشرف التربوي أ. فوزي سلمان جاد الله حيث تهدف إلى تمكين الأطفال من مهارات التفكير المنطقي السليم وتطوير قدراتهم في مبحث الرياضيات.

وحضر المسابقة مشرفو المرحلة أ. فوزي جاد الله صاحب ومنسق المبادرة، وأ. عبير المصري، ود. عمرو أبو سالم، وبمشاركة فرق منتخبة من المدارس، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

بدوره، رحّب جاد الله بالأطفال المشاركين وأشاد بجهود المعلمين الذين درّبوا الطلبة، وقدّم الشكر لوزارة التعليم ولمديرية تعليم الوسطى لرعاية وتشجيع التميز، كما تقدّم بالشكر لشركة رواد الإبداع ممثلة برئيس مجلس الإدارة أ. ماجد عبد الباري لتبرعهم بجوائز الفائزين.

وأوضح جاد الله أن مديرية الوسطى وللموسم العاشر تُنظّم هذه المبادرة التي تُساهم في تنمية قدرات أطفالنا لتحقيق أهم أسس بناء مجتمع المعرفة وهو منح الأولويّة للتعليم في مرحلة الطفولة المُبكِّرة .

وأضاف:" تهدف المسابقة إلى المساهمة في تأهيل الطفل الفلسطيني وبشكل استراتيجي للإنجاز في المسابقات الدولية التي تُمثل الأهداف التربوية الحديثة مثل اختبارات TIMSS، و برنامج التقييم الدولي للطلبة Pisa ، و برنامج STEM التعليمي، و مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وبين أن هذه المسابقة تتمثل في أسئلة في الرياضيات وضعت بعناية ويجيب عنها الطلبة، وهذه المسابقة أيضاً عبارة عن أدلّة تدريبية في الرياضيات و تتعلق بتنمية المهارات المعرفية كالتركيز والربط والتنظيم والتحليل والتنبؤ، والمهارات المعرفية المتقدمة كالاستدلال والتكامل والدمج، ومهارات ما وراء المعرفة كالتفكير الناقد والإبداعي، و مهارات التفكير المركب المتقدم مثل حل المشكلات.

وشارك في المسابقة كوكبة من الطلبة المتميزين في الرياضيات على مستوى مديرية الوسطى بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي.

يذكر أن هذا المبادرة والمسابقة تنسجم مع توجهات وزارة التربية والتعليم العالي في تنمية الإبداع والتفوق لدى طلبة المدارس.

