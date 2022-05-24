ديوان المظالم والشرطة العسكرية تناقشان قضايا مشتركة

غزة-الرأي

قام أ. موفق الضاني مدير دائرة حقوق الانسان و أ. مطر العجلة مدير العلاقات العامة والإعلام بالديوان مقر الشرطة العسكرية بغزة وذلك من أجل الاطلاع على قضايا النزلاء أثناء التوقيف وآلية التعامل معها ومعالجتها وفق الأصول القانونية والتأكد من سلامه الإجراءات، وذلك ضمن جولات دائرة حقوق الانسان بديوان المظالم بمجلس الوزراء لمتابعة مظالم المواطنين.

وتم خلال الزيارة متابعة حالة النزيل ( ف. س ) والذي تقدم بمظلمة في ديوان المظالم وذلك من اجل الاطلاع عن كثب على حالة النزيل ودراستها ورفع تقرير للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب .

حيث كان في استقبال وفد ديوان المظالم العقيد مروان الدلو والرائد حقوقي ثائر الدردساوي وعدد من الضباط وصف الضباط المختصين .



وناقش وفد الديوان خلال الزيارة بعض القضايا الخاصة بوضع النزلاء وكيفية تقديم المساعدة لهم أثناء التوقيف والدعم القانوني للنزلاء وذلك من اجل الوقوف على حيثيات وتفاصيل المظالم للخروج بالحلول لها حيث أبدت قيادة الشرطة العسكرية التعاون الكامل موضحين على الاستعداد التام لإنصاف كل متظلم من النزلاء له الحق في تظلمه.



يذكر أن وحدة حقوق الانسان بديوان المظالم تقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف من اجل متابعة المظالم التي يتقدم بها المواطنين والاطمئنان من سلامة الإجراءات القانونية ورفع التقارير حول الإشكاليات - إن جدت – واقتراح الحلول للجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.

