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حصيلة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

28 آيار / مايو 2022 09:46

بوابة حاجز إيرز بيت حانون شمال قطاع غزة
بوابة حاجز إيرز بيت حانون شمال قطاع غزة

غزة – الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (22 وحتى 27 مايو 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7126 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 6291 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6903 مواطنين و190 أجنبياً، و33 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت الهيئة أن أعداد الوافدين لغزة عبر الحاجز توزعت بين 6096 مواطناً، و168 أجنبياً، و24 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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