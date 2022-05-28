السراج يبحث مع بلدية برشلونه الاسبانيه سبل التعاون

غزة-الرأي

بحث كلا من رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج وبلدية برشلونة في اسبانيا، توطيد العلاقات التوأمة بين مدينتي غزة وبرشلونة، ونقل التجارب والخبرات بينهما، ضمن جولته الخارجية.

واطّلع السراج الذي يزور برشلونة في زيارة رسمية على المشاريع المختلفة التي تنفذها بلدية المدينة في قطاعات تصريف مياه الأمطار، والتخطيط الحضري، والمواصلات، والحدائق العامة.

جاءت هذه الزيارة لتوطيد علاقات التوأمة بين المدينتين ومشاركة الفنيين من البلديتين في تطوير المدن والارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للسكان.

