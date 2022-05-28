"التعليم "تنعى الطالب الشهيد زيد غنيم من بيت لحم

غزة-الرأي

نعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة الطالب الشهيد زيد محمد غنيم 14 عاماً من الصف التاسع بمدرسة ذكور الشهيد سعيد العاص بمديرية تعليم بيت لحم الذي استشهد بنيران الاحتلال الإسرائيلي المجرم جنوب مدينة بيت لحم مساء اليوم.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال الاسرائيلي زاد خلال الشهر الحالي من ارتكاب جرائم قتل الأطفال وطلبة المدارس بشكل متعمد حيث سُجّل استشهاد وجرح العديد من الأطفال.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل لوقف الإجرام الإسرائيلي ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

