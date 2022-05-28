التنمية الاجتماعية والاشغال توقعان اتفاقية إنشاء مركز حماية الطفولة

غزة-الرأي

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية , وبحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد , ووكيل وزارة الأشغال م. ناجي سرحان و مدير عام التخطيط و التعاون الدولي أ. رياض البيطار , اتفاقية إنشاء مركز حماية الطفولة بين مؤسسة و الخليج , وشركة أبو شمالة و أبود دان للمقاولات.

بدوره ،أكد حمد على أهمية إنشاء المركز و لما يمثله من استكمال لتوجهات الوزارة نحو تعزيز المشاريع التنموية و توفير الخدمات لفئات الهشة و خاصة فئة الأطفال ممن يتعرضوا للعنف و الإيذاء

ووجه حمد الشكر لوزارة الأشغال و الإسكان للجهود التي بذلتها في تقريب وجهات النظر ما بين المؤسسة والمقال في ظل ارتفاع الأسعار عالميا كما وجه الشكر لمؤسسة الخليج على جهودها التي تبذلها في تقديم الدعم للقطاع الاجتماعي و التنموي.

من جهته ،أكد البيطار مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بأن أهمية المشروع تأتي في إطار استكمال دور وزارة التنمية الاجتماعية نحو تقديم الحماية للأطفال ممن فقدو السند الاجتماعي مما يتطلب تدخل الوزارة في حمايتهم و سيتم اقامته المشروع في محافظة دير البلح على أرض مساحتها 5 دونمات حيث سيضم بدروم و3 أدوار إضافية و مرافق عامة لخدمة الأطفال و سيكون المركز بنظام المبيت 24 ساعة.

يذكر أن هذا المشروع جاء بتمويل الصندوق الكويتي برعاية بنك التنمية الإسلامي

