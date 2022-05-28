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لتسهيل خدمات المتعاملين

المدهون يجتمع برؤساء أقلام محاكم البداية

28 آيار / مايو 2022 01:25

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غزة-الرأي

عقد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً مع رؤساء أقلام محاكم البداية، بحضور الأمين العام المساعد القاضي محمد مراد، ومدير عام المحاكم م. ماهر الرفاتي، ومدير دائرة الرقابة الداخلية أ. وسام شحادة ومدير دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي أ. محمد كحيل ومدير مكتب رئيس المجلس أ. محمود الحفني، وذلك لإعادة هندسة العمليات الإدارية في محاكم البداية وتعميم تجربة محكمة بداية غزة، في إطار تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات القضائية لجميع المحامين والمواطنين.
وأكد المستشار المدهون خلال الاجتماع على أهمية تسهيل وتبسيط الاجراءات والتخفيف على جمهور المتقاضين، وتوفير الخدمات بيسر، بما ينعكس ايجابا على تقصير أمد التقاضي والوصول الى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد.
وناقش الحضور إمكانية إعادة هيكلة المهام واختصار الخطوات الادارية، في سبيل تسريع تقديم الخدمات، مع المحافظة على دقتها وجودتها، باتخاذ تجربة بداية غزة نموذجاً.
وبين رئيس المجلس أن القضاء يسعى لإحداث عملية تطوير إداري بشكل عام في كل أقسام المحاكم، ودوائرها خاصة وأنها تمثل الخلية المكونة للعمل، وذلك بإعادة ترتيب المهمات الموكلة للموظفين من خلال فصل المهمات الوظيفية لكل منهم، لزيادة كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الأداء من خلال اختصار الوقت والجهد على كافة المتعاملين.
 

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