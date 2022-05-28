وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرفع درجات حالة التأهب عشية مسيرة الاعلام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعثر على قذيفة صاروخية على شواطئ يافا المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية دعوات شبابية للتجمهر ورفع علم فلسطين في باب العامود غداً وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو للنفير العام وشد الرحال للأقصى غداً وكالة الرأي الفلسطينية مسيرة استفزازية للمستوطنين في طريق الواد وباب الأسباط بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد زيد غنيم جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تواصل اعمال تطوير الكراج المركزي للسيارات وكالة الرأي الفلسطينية كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يدمرون محتويات مخزن زراعي في طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يجتمع برؤساء أقلام محاكم البداية
أخبار » الأخبار الحكومية

كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

28 آيار / مايو 2022 01:34

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاحد سيكون للحافلتين الأولى، والثانية حتى الرقم (130) من الكشف الجديد رقم (2022/23)

وبينت الهيئة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/21)، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الأحد في مركز شـ.هداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وأوضحت أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الأحد 5/29: فحص الحافلات (باقي 2-5).

- الإثنين 5/30: فحص الحافلات (6-8).

- الثلاثاء 5/31: فحص الحافلتين (9 و10).

ودعت الهيئة إلى التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟