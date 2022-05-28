كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

غزة – الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاحد سيكون للحافلتين الأولى، والثانية حتى الرقم (130) من الكشف الجديد رقم (2022/23)

وبينت الهيئة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/21)، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الأحد في مركز شـ.هداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وأوضحت أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الأحد 5/29: فحص الحافلات (باقي 2-5).

- الإثنين 5/30: فحص الحافلات (6-8).

- الثلاثاء 5/31: فحص الحافلتين (9 و10).

ودعت الهيئة إلى التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.