وزارة الأسرى تعلن عن الفائزين بمسابقة "القصة القصيرة باللغة الإنجليزية"

غزة- الرأي

أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين عن أسماء الفائزين في المسابقة الإبداعية "القصة القصيرة باللغة الإنجليزية" الخاصة بالأسرى، والتى انطلقت ضمن الفعاليات الوطنية لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني فى 4/17.



جاء ذلك خلال حفل أقامته وزارة الأسرى والمحررين، بحضور أ. بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، وأ. سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامى الحكومى وأ. رفعت العرعير رئيس لجنة تحكيم المسابقة,وعدد من الشخصيات الوطنية بالاضافة إلى أهالي الأسرى، وأسرى محررين.



وقال أ. بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، أن هذه المسابقة جاءت ضمن جهود الوزارة لتفعيل وتدويل قضية الأسرى من خلال تشجيع وحشد كافة الطاقات الإبداعية لمساندة ودعم قضية الأسرى.



واعتبر المدهون، أن مجال الإبداع والنشر يساهم كثير فى دعم الأسرى داخل سجون الاحتلال، ويساعد على اظهار مدى الإجرام الصهيوني الذي يتعرضون له وحرمانهم من أبسط حقوقهم التى كفلتها لهم كل القوانين والمواثيق الدولية، ويجب أن نكون خلف أسرانا داعمين ورافعين لأصواتهم.



وثمن المدهون جهود جميع المشاركين في تنظم ودعم وانجاح هذه المسابقة الإبداعية، مؤكداً على ضرورة رفع حالة الوعي بأهمية التضامن ومساندة الأسرى بمختلف الطرق والوسائل، وتعزيز ثقافة العالم الحر بقضية الأسرى والانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى.



وبدوره تحدث أ. سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامى الحكومى عن أهمية صناعة المحتوي الخاص بالقضايا والثوابت الفلسطينية وعلى رأسها قضية الأسرى فى سجون الاحتلال وذلك من خلال اختراق تلك القصص الإبداعية للساحات الخارجية ومحاولة التأثير فى الشارع العربي.



وأضاف معروف، أن القصص الإبداعية تساهم وتعطي زخم وقوة فى التأثير وتعتبر نقلة نوعية فى التعامل مع العالم الخارجي من أجل نصرة أسرانا داخل سجون الاحتلال، مشيراً بأنها خطوة فى الاتجاه الصحيح ويجب العمل على تعزيزها.



ومن جانبه أوضح أ. رفعت العرعير رئيس لجنة التحكيم، أن اللجنة عملت بمهنية وشفافية عالية في تحكيم القصص القصيرة، وانهم وجدوا قصصاً تضج بالفكر، وقوة في اللغة وقدرة مميزة على الإقناع والتحليل والإبداع الفكرى، مؤكدا استعدادهم لتقديم المزيد من الأعمال الإبداعية للأسرى داخل السجون والتي من شأنها أن تعزز من حضور الأسرى وأنهم ليسوا مغيبين عن قضاياهم الوطنية.



وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات شكر وتقدير وجوائز مادية على الفائزين الثلاثة الأوائل و شهادات شكر وتقدير على المشاركين في هذه المسابقة الإبداعية وعلى كل من ساهم في انجاح الحفل.



يذكر أن عدد المشاركين فى المسابقة بلغ 50 مشارك من كافة الدول العربية والأجنبية، حيث قاموا جميعهم بإرسال قصصهم الإبداعية على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وجاءت النتائج على النحو التالي ..

المركز الأول: أ. عُلا خالد الشكرى من دولة فلسطين قطاع غزة، وقيمة الجائزة 200$

المركز الثانى:أ. ندى أكرم حماد من دولة فلسطين قطاع غزة، وقيمة الجائزة 150$

المركز الثالث: أ. يوسف أزهري الطريفي من دولة السودان، وقيمة الجائزة 100$