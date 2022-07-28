وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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28 تموز / يوليو 2022 08:28
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الخميس:
كتلة الصحفي تطلق "مسابقة وفاء الأحرار" للأعمال الصحفية
16:25"الحية": تحالفتنا لخدمة القضية ولن نسمح بتجويع شعبنا
16:02الاحتلال يهدم 6 منازل لعائلات أسرى منذ بداية 2022
15:17بلدية الاحتلال تجدد محاولات تهويد مسجد في اللد
14:20هدم البيوت المقدسية سياسية مراغمة بين الحق وزيف المالك
14:04مستوطنون يستولون على منزلٍ في الخليل
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