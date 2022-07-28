التنمية الاجتماعية تنظم حفلاً مركزياً لتخريج طلاب مراكز التدريب المهني

غزة- الرأي

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل صباح اليوم الأربعاء، حفلاً مركزياً لتخريج طلبة وطالبات مراكز الرعاية الاجتماعية فوج صناع الغد 43 للعام 2021-2022، بحضور وكيل وزارة التنمية د. غازي حمد ومدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل د. محمد أبو غنيم، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام د. حسام الدجنى، ومفوض عام وزارة التنمية أ. لؤي المدهون، وعدد كبير من المدراء العامون وموظفي وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الأهلية والشخصيات الاعتبارية، ومدربي المراكز والمدرسين والطلبة وذويهم، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة الإسلامية، وتخلل الحفل فقرات شعرية ودبكة شعبية وتكريم للطلبة المتفوقين.

وقال حمد:" إن هذه الساعات تعتبر ساعات سعادة وفخر وانتماء وتعبر عن الإرادة والعزيمة في ظل الظروف القاسية التي رغما عنها يتم اليوم تخريج هؤلاء الطلبة والطالبات من النماذج المعطاءة والفعالة، لافتا إلى أن وزارته تسعى بكل ما تستطيع لخدمة هذه الشريحة المميزة ولديها الكثير من المؤسسات التي تقدم الرعاية الاجتماعية لآلاف من الشرائح الضعيفة والهشة في قطاع غزة.

وبين أنهم في وزارة التنمية الاجتماعية خدم لهؤلاء الشرائح ومستمرون في خدمتهم لتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأشار حمد إلى أن المراكز تقدم مميزات كبيرة لهؤلاء الطلاب وتستوعب عدد كبير من الطلاب الذين لم يستطيعون إكمال حياتهم الدراسية وتقدم لهم تخصصات مختلفة ومهمة لسوق العمل، لافتاً إلى أن وزارته تخرج عدد كبير كل عام، لديهم القدرة على المساهمة والعطاء ودعم اقتصاد الوطن.

وأكد حمد على أنهم بصدد تطوير هذه المراكز من خلال تحسين الجودة والماكينات وتوفير المواد الخام، وتطوير بعض التخصصات وإضافة اخرى حسب حاجة سوق العمل.

وبين أن وزارته تسعى لتسويق منتجات المراكز بحيث تكون منتجات مميزة وصاحبة جودة عالية، مثمنا جهود كافة العاملين في المراكز والعاملين على انجاح هذا الحفل، واعداً ببذل أقصى المجهودات لمتابعة الخريجين بعد تخرجهم لإكمال المشوار معهم.

بدورهم أكد الخريجين في كلمتهم على فخرهم بهذا الحفل متقدمين بالشكر الكبير لكل من ساهم في تعليمهم وامدادهم بالمعلومات من مدرسين ومدربين ليكونوا أيدي منتجة ومساهمة في خدمة الوطن.