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مستشفى النصر تعقد التقييم السريري لمتدربي البورد الفلسطيني

28 تموز / يوليو 2022 09:47

مستشفى النصر تعقد التقييم السريري لمتدربي البورد الفلسطيني
مستشفى النصر تعقد التقييم السريري لمتدربي البورد الفلسطيني

غزة- الرأي

عقدت مستشفى الرنتيسي للأطفال -النصر التقييم السريري لمتدربي البرنامج التعليمي في طب الأطفال، حيث يعتبر التقييم جزء مهم من تقييم الأطباء المتدربين حسب توصيات تنمية القوى البشرية والمجلس الطبي الفلسطيني وذلك من أجل تحسين جودة التعليم وجودة البرنامج التعليمي في تخصص طب الأطفال، ويعتبر النجاح في هذا التقييم شرط اساسي للتقدم لامتحان الترفيع لمنتسبي البرنامج التعليمي.


وقد ضمت لجنة الامتحان عدد من أبرز استشاريي طب الأطفال في قطاع غزة وهم: د. مصطفى الكحلوت المشرف العام للبرنامج في مستشفى الرنتيسي للأطفال -النصر و د. أنور الشيخ خليل رئيس اللجنة العلمية في المجلس الطبي الفلسطيني وعضوية الدكتور نبيل البرقوني من المجلس الطبي الفلسطيني وممتحنين خارجيين الدكتور عبد الخالق

حرب والدكتور ايمن الزهار، والدكتور احمد شتات بالإضافة لممتحنين داخليين من المستشفى الدكتور جميل البهنساوي والدكتورة سوسن شراب والدكتور مؤمن زين الدين. 


يذكر أنّ مستشفى الرنتيسي للأطفال -النصر يوجد بها تدريب للأطباء الملتحقين ببرنامج البورد الفلسطيني المعتمد من وزارة التعليم العالي والمجلس الطبي الفلسطيني.


بدوره أعرب الدكتور مصطفى الكحلوت عن تمنياته للمتقدمين للامتحان بالتوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، كما أثنى على الأطباء المشاركين.

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