وكالة الرأي الفلسطينية هدم البيوت المقدسية سياسية مراغمة بين الحق وزيف المالك وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يستولون على منزلٍ في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة تبدي حراكاً لإنقاذ حياة الأسيرين المضربين ريان وعواودة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تنفذ جولات ميدانية لعدد من المشاتل الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الداخلية بالتشريعي تطلع على دور المباحث العامة في حفظ أمن وكالة الرأي الفلسطينية "كلية الرباط" تُنظم حملة تبرع بالدم لكادرها وطلابها وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تؤكد حرصها على حماية المنتج الوطني وزيادة الإنتاج وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولة على محطات الوقود والغاز بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على الموازين في الأسواق الشعبية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة المشاريع بالخارجية تستعد لإطلاق برنامج تدريبي متخصص
أخبار » الأخبار الحكومية

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2309) الخميس 28يوليو2022

28 تموز / يوليو 2022 10:28

شعار الرأي
شعار الرأي

غزة- الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2309)  الخميس 28يوليو2022

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

اخبار دولية

·         واشنطن لا تستجيب لمطالبة عائلة أبو عاقلة بتحقيق مستقل حول قتلها

 

اخبار عربية

 

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الاخبار اللبنانية

الغد الأردنية

 

 

الاهرام المصرية

 الشرق القطرية

الشروق المصرية

 

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

صحيفة القدس

صحيفة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة  الراي

  •  

وكالة صفا

  •  

"وكالة سما

 

فلسطين اليوم

  •  

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

28 تموز (يوليو)

  • 2006 استشهاد شابين أحدهما المجاهد محمد محمود كلاب (30 عاما) من مسجد الأيبكي بحي الدرج أحد نشطاء كتائب القسام وذلك خلال تصديه لقوات الاحتلال التي اجتاحت حي الشجاعية بغزة. كما أصيب 16 آخرون بنيران قوات الاحتلال الصهيوني شرق مدينة غزة.
  • 2002م مقتل 3 "إسرائيليين" في عملية إطلاق نار عليهم جنوب جبل الخليل وعاد المقاومون إلى قواعدهم سالمين، وقد أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسئوليتها عن العملية.
  • 2001م الفلسطينيّون يزحفون إلى ساحات المسجد الأقصى ويرابطون فيها بعد أن قرّر الصهاينة وضع حجر أساسٍ لهيكلهم المزعوم فيها
  • 1988 السلطات الإسرائيلية تبعد الدكتور محمد صيام رئيس الجامعة الإسلامية في غزة.
  • 1988 دبلوماسيون إسرائيليون يصلون إلى موسكو في أول زيارة من نوعها منذ 21معاماً.
  • 1929 انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي في زيورخ في سويسرا (استمر حتى 11مآب/ أغسطس 1929)، وأبرز مقرراته دعوة اليهود للسيطرة على حائط البراق في القدس وتعزيز نفوذ المستوطنين اليهود.
  • 1929م انعقد المؤتمر بمحاضرة في الفترة من (28/7-10/1929)، وقد افتتحه سوكولوف رئيس المنظمة بمحاضرة عن هرتزل بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على وفاته.
  •  

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تطلق "مسابقة وفاء الأحرار" للأعمال الصحفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟