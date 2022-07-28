النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2309) الخميس 28يوليو2022
أخبار فلسطينية
- أبو مازن يطلع مبعوث الرئيس الروسي على آخر مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات لتحويل القدس لـ”شظايا متناثرة”
- حماس تكشف تطور “الطائرات المسيرة” وتعلن: ستُشكل مفاجآت للاحتلال في المعارك القادمة
- لجنة حماس الحكومية في غزة تعلن إجراءات تقشفية في مواجهة “عجز مالي تراكمي
- الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات لتحويل القدس لـ”شظايا متناثرة”
- مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: على المجتمع الدولي التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
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أخبار إسرائيلي
- العليا الإسرائيلية تتراجع عن قرار بإخلاء البؤرة الاستيطانية "ميتسبي كراميم"
- تقرير مراقب الدولة: الشاباك ومباحث الشرطة أخفقا خلال هبة الكرامة
- بلينكن يرفض الالتزام بإجراء تحقيق مستقل باستشهاد أبو عاقلة
- "روح صهيونية": "يمينا" شاكيد يتوحد مع "ديريخ إيرتس" هندل
- ترسيم الحدود البحرية مع لبنان: تل أبيب تسلم واشنطن مقترحًا معدّلا
- العليا الإسرائيلية تتراجع عن قرار بإخلاء البؤرة الاستيطانية "ميتسبي كراميم"
- خلال لقائهما امس ... قناة عبرية : لبيد رفض هذا الطلب لملك الأردن !
- اسرائيل تقرر رفع اسعار الكهرباء 8.6% بدءا من الاثنين المقبل
اخبار دولية
- روسيا توجه رسالة إنذار من سوريا إلى إسرائيل
- واشنطن لا تستجيب لمطالبة عائلة أبو عاقلة بتحقيق مستقل حول قتلها
- مسؤولة أممية تحذر من مغبة ترك القضية الفلسطينية دون حل
· واشنطن لا تستجيب لمطالبة عائلة أبو عاقلة بتحقيق مستقل حول قتلها
- العاهل الأردني يكثف لقاءاته بقيادات إسرائيلية لبحث إحياء السلام
- »المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تعاون في المجال القضائي لتعزيز شراكتهما
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- الضفة.. الجيش الإسرائيلي يفرق وقفة ضد الاستيطان
- لجنة حماس الحكومية في غزة تعلن إجراءات تقشفية في مواجهة “عجز مالي تراكمي”
- مستوطنة إسرائيلية تتوسّع على حساب أراضي رام الله.. و”المحميات الطبيعية” لمواجهة العمران الفلسطيني
- الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات لتحويل القدس لـ”شظايا متناثرة”
- حماس تكشف تطور “الطائرات المسيرة” وتعلن: ستُشكل مفاجآت للاحتلال في المعارك القادمة
- واشنطن لا تستجيب لمطالبة عائلة أبو عاقلة بتحقيق مستقل حول قتلها
- فلسطين تحذر من خطورة تسهيل إسرائيل نقل ملكية عقارات إلى مستوطنين
- مسؤولة أممية تحذر من مغبة ترك القضية الفلسطينية دون حل
- هدم منازل الفلسطينيين عقوبات جماعية لردع المقاومين
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الشرق الأوسط
الاخبار اللبنانية
- الرّد الإسرائيلي: رفضٌ للـ«23+»... وإصرارٌ على «حقوقٍ في الـ860 كلم2»
- عقب قرار حلّ «الوكالة اليهودية»... لابيد يُرسل وفداً إلى موسكو
- الضفة: الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات ومستوطنوه يعتدون على الفلسطينيين
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الغد الأردنية
- مخطط تهويدي لبناء جسر ثابت بالأقصى لتسهيل اقتحامات المستوطنين
- إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال بالقدس…
الاهرام المصرية
- وزيرا الداخلية والاتصالات الإسرائيليان يخوضان انتخابات الكنيست المقبلة في قائمة مشتركة
- قاضي قضاة فلسطين يحذّر من مخطط استيطاني في باب المغاربة لتكريس سيطرة الاحتلال على مداخل الأقصى
- أبو مازن يطلع مبعوث الرئيس الروسي على آخر مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية
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الشرق القطرية
- زورقان إسرائيليان يخرقان المياه الإقليمية اللبنانية
- مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: على المجتمع الدولي التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
- إسرائيل تصادق مبدئيا على خطة استيطانية جنوبي القدس
- روسيا توجه رسالة إنذار من سوريا إلى إسرائيل
الشروق المصرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- خاص بكيرات: الدعوات لاقتحام الأقصى "محاولة يائسة" لإيجاد "موطئ قدم" للاحتلال فيه
- حوار نقيب المهندسين: حتى اللحظة نضالنا لم يخرج للشارع وهذه رسالتنا للحكومة
- إصابة شابٍّ برصاص الاحتلال خلال مواجهات في الجلزون شمال رام الله
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- "الإعلام الحكومي" يُصدر محددات عاجلة لوسائل الإعلام والنشطاء
- مراقب كيان الاحتلال ينشر تقريره الخاص بإخفاقات "سيف القدس"
- غزة.. "تراث وهوية" ملف يُنشر غدًا في صحيفة فلسطين
صحيفة القدس
- حالة من القلق والخوف تسيطر على عائلة الأ سير باسم النعسان بسبب الإهمال الطبي
- جريمة جديدة.. الاحتلال يهدم جدارية للزميلة أبو عاقلة في الداخل المحتل
- تقرير عبري: الشرطة الإسرائيلية غير مستعدة لـ "هبة الكرامة 2"
- جامعة إسرائيلية تستدعي ناشطة من الداخل بسبب ترديدها كلمات لمحمود درويش
- "الصحة" والجهات المختصة تحذر المواطنين من موجة الحر
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صحيفة الأيام
- تفجير وهدم منزلي أسيرين في قراوة بني حسان
- »طرح خطة احتلالية لبناء 1446 وحدة استيطانية جديدة على أراضي صور باهر
- »واشنطن: عائلة الشهيدة أبو عاقلة تلتقي بلينكن مطالبة بتحقيق العدالة
- »مسؤول أميركي لـ"الأيام": نتوقع صرف المساعدات لمستشفيات القدس قبل نهاية...
- »الإمارات تموّل إنشاء ملعب لإسرائيل على رفات شهداء فلسطينيين في كفر قاسم
- »المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تعاون في المجال القضائي لتعزيز شراكتهما
- »الروائي أحمد حرب: "النمل" الإسرائيلية حفزتني لكتابة أولى رواياتي!
الحياة الجديدة
- الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون
- ضبط 500 شريحة اتصال "إســرائيلية" في محافظة رام الله والبيرة
- المالكي يسلم رسالة من الرئيس إلى نظيره الجنوب افريقي
- "الداخلية" تشارك في المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات
وكالة الراي
- "صبري" يدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى السبت المقبل
- ريان وعواودة يواصلان إضرابهما عن الطعام
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- "المرور": 6 إصابــات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة
- كتلة هوائية أكثر حرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس
- الشرطة: إصابتان خطيرتان بانفجار أثناء تصنيع مفرقعات
- الإعلام الحكومي يُصدر محددات عاجلة لوسائل الإعلام والنشطاء
- حماس: نشر الاحتلال لصور كاذبة يأتي في إطار الحرب النفسية
وكالة صفا
- وسط إجراءات مشددة..مستوطنون يقتحمون الأقصى.. ودعوات للحشد وشد الرحال غدًا
- بالفيديو 8 سنوات على عملية "ناحال عوز".. 10 قتلى وصرخات جندي ما زالت تُسمع
- الاحتلال يعتقل 9 مواطنين ويصيب شابًا بالضفة
"وكالة سما
- خلال لقائهما امس ... قناة عبرية : لبيد رفض هذا الطلب لملك الأردن !
- اسرائيل تقرر رفع اسعار الكهرباء 8.6% بدءا من الاثنين المقبل
- حماس تنفي بشدة كشف مزاعم الاحتلال حول الانفاق في غزة
- اقتحام مركزي كبير للجماعات اليهودية المتطرفة للاقصى ..
- جنرالات اسرائيليون كبار: الدولة العبرية ستتفكك جرّاء الخسائر”في الحرب القادمة
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فلسطين اليوم
- تشويه ومحاولة فرض معادلة..فيديو "أفيخاي" المفبرك.. يكشف اللثام عن ضعف "إسرائيل" ويترك التكهنات لما هو قادم..!
- الشيخ عكرمة صبري يدعو لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى إحياءً لرأس السنة الهجرية
- ما هو طلب ملك الأردن الذي رفضته "إسرائيل" للمرة الثانية بشأن المسجد الأقصى ؟
- بالأسماء: اعتقالات واسعة بعد مداهمة واقتحام الضفة المحتلة والقدس
- القيادي المدلل : ادعاء الاحتلال بوجود أسلحة بين المناطق السكنية لغة تحريضية وذريعة لأي اعتداءات مستقبلية
عرب 48
- الاعتداء على طلبة جامعة النجاح: إجراءات بحق 13 عنصر أمن
- إصابات جرّاء حادث طرق في الضفة
- بلينكن يرفض الالتزام بإجراء تحقيق مستقل باستشهاد أبو عاقلة
- "روح صهيونية": "يمينا" شاكيد يتوحد مع "ديريخ إيرتس" هندل
- ترسيم الحدود البحرية مع لبنان: تل أبيب تسلم واشنطن مقترحًا معدّلا
- العليا الإسرائيلية تتراجع عن قرار بإخلاء البؤرة الاستيطانية "ميتسبي كراميم"
- تقرير مراقب الدولة: الشاباك ومباحث الشرطة أخفقا خلال هبة الكرامة
- وفد إسرائيلي يتوجه لموسكو لمناقشة قضية الوكالة اليهودية
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وكالة وفا
- "الأسرى": الأسير أبو حميد المصاب بالسرطان في حالة صحية حرجة
- الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون
- تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات واقتحامات وهدم وإخ ...
حدث في مثل هذا اليوم
28 تموز (يوليو)
- 2006 استشهاد شابين أحدهما المجاهد محمد محمود كلاب (30 عاما) من مسجد الأيبكي بحي الدرج أحد نشطاء كتائب القسام وذلك خلال تصديه لقوات الاحتلال التي اجتاحت حي الشجاعية بغزة. كما أصيب 16 آخرون بنيران قوات الاحتلال الصهيوني شرق مدينة غزة.
- 2002م مقتل 3 "إسرائيليين" في عملية إطلاق نار عليهم جنوب جبل الخليل وعاد المقاومون إلى قواعدهم سالمين، وقد أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسئوليتها عن العملية.
- 2001م الفلسطينيّون يزحفون إلى ساحات المسجد الأقصى ويرابطون فيها بعد أن قرّر الصهاينة وضع حجر أساسٍ لهيكلهم المزعوم فيها
- 1988 السلطات الإسرائيلية تبعد الدكتور محمد صيام رئيس الجامعة الإسلامية في غزة.
- 1988 دبلوماسيون إسرائيليون يصلون إلى موسكو في أول زيارة من نوعها منذ 21معاماً.
- 1929 انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي في زيورخ في سويسرا (استمر حتى 11مآب/ أغسطس 1929)، وأبرز مقرراته دعوة اليهود للسيطرة على حائط البراق في القدس وتعزيز نفوذ المستوطنين اليهود.
- 1929م انعقد المؤتمر بمحاضرة في الفترة من (28/7-10/1929)، وقد افتتحه سوكولوف رئيس المنظمة بمحاضرة عن هرتزل بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على وفاته.
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