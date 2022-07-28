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لجنة مؤتمر الباطنة الدولي لمجمع ناصر الطبي تعتمد الأوراق العلمية

28 تموز / يوليو 2022 10:40

لجنة مؤتمر الباطنة الدولي لمجمع ناصر الطبي تعتمد الأوراق العلمية
لجنة مؤتمر الباطنة الدولي لمجمع ناصر الطبي تعتمد الأوراق العلمية

غزة- الرأي

قال الدكتور صابر الصرفندي رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الباطنة العاشر، والذي ينظمه مجمع ناصر الطبي، للعام العاشر على التوالي،إنه تم اعتماد الأوراق العلمية لمحاضرين من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى اعتماد أوراق علمية من الضفة الغربية والقدس، معربا عن أمله أن يكون المؤتمر دولياً.


وأضاف "الصرفندي" أن اللجنة العلمية قد عقدت اجتماعها الرابع في قاعة المؤتمرات في مجمع ناصر الطبي بجنوب قطاع غزة، بحضور أعضاء اللجنة، وتم نقاش كل أوراق العمل المقدمة، ليتم اعتماد تلك الأوراق المُحَكَّمة والتي ترتبط بطبيعة العمل الباطني في مستشفياتنا، وبتقديم الفائدة للكوادر الطبية وأن تكون المادة العلمية المعتمدة حصرية بالمؤتمر الدولي العاشر للباطنة".


بدوره، أبدى الدكتور علاء المصري رئيس المؤتمر، سعادته البالغة بنجاح كافة الجهود لينطلق المؤتمر بصبغته الدولية في اليوبيل البرونزي له، معربا عم فخره بمستشفيات قطاع غزة التي تمثل صروحا أكاديمية، قائلا:" استطعنا على الدوام بوضع توصياته قابلة للتطبيق وتطوير الجانب العملي بجانب المادة العلمية النظرية في تخصص الباطنة".


ولفت الدكتور عمرو الأسطل، المنسق العام للمؤتمر الدولي العاشر للباطنة، أن المؤتمر قد أنهى تحضيراته في جوانب عديدة منه، وسوف تنطلق فعاليات المؤتمر عصر يوم   23 سبتمبر من فندق المشتل شمال قطاع غزة، حيث من المتوقع حضور أكثر من 700 مشارك ومن بينهم مشاركون دوليون.


وأكد "الأسطل" أن المؤتمر سوف يعقد ورشتي عملي في يومي 21,22 سبتمبر القادم، وستستمر فعاليات جلسات المؤتمر حتى 25 سبتمبر 2022م.


وفيما يتعلق بمحاور المؤتمر، أوضح الدكتور مازن صافي، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر ورئيس اللجنة الإعلامية، أنه قد تم الاتفاق على تنوع المحاور وتخصيص محاور لم تكن في أي من المؤتمرات التسعة السابقة وستواكب المستجدات العالمية مثل تداعيات جائحة كورونا وتحديث البروتوكولات الطبية وخاصة في تخصص الباطنة، والجهود المبذولة من أجل تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى على أسس علمية ودلائل عالمية معتمدة.

لجنة مؤتمر الباطنة الدولي لمجمع ناصر الطبي تعتمد الأوراق العلمية 295427128_1756938117991222_7974067007353466102_n
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