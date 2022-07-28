الأوقاف تعزز تعاونها المشترك مع مركز تسوق" كيرفور مول"

غزة- الرأي

بحث مدير عام القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. محمد سالم سبل التعاون المشترك وآليات الارتقاء بالمجتمع الفلسطيني, مع إدارة شركة كير فور للخدمات التجارية (كيرفور مول).

جاء ذلك خلال استقباله لوفد الشركة الذي ضم أ. سمر عليوة مدير العلاقات العامة وأ. هشام مرتجى مدير شؤون الموظفين, بحضور مدراء دوائر التحفيظ بالوزارة.



ورحب سالم بالوفد وأكد على أهمية مساهمة القطاع الخاص في رفع الاقتصاد الوطني ومساهمته بالارتقاء بالمجتمع, مبدياً استعداد الإدارة العامة للقرآن الكريم في تعزيز مستوى التنسيق والتعاون لخدمة المجتمع الفلسطيني.



وأعرب الوفد عن شكره وتقدير لوزارة الأوقاف بشكل عام والإدارة العامة للقرآن الكريم بشكل خاص، مثمناً دورهم في المجتمع وفي إنجاح مسابقة أجمل صوت في الأذان، التي نفذها المول خلال شهر رمضان الماضي.



وفي نهاية اللقاء، قدم وفد الشركة درع شكر للإدارة العامة للقرآن الكريم تقديراً لجهودها في إنجاح المسابقة.