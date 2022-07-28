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بلدية دير البلح تستعد لتنفيذ مشروع إعادة إنشاء شارع الشيخ داوود بالمدينة

28 تموز / يوليو 2022 10:53

بلدية دير البلح تستعد لتنفيذ مشروع إعادة إنشاء شارع الشيخ داوود بالمدينة
بلدية دير البلح تستعد لتنفيذ مشروع إعادة إنشاء شارع الشيخ داوود بالمدينة

الوسطى- الرأي

حصلت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة على عدم ممانعة لتنفيذ مشروع إعادة إنشاء شارع الشيخ داوود بالمدينة ضمن برنامج تطوير البلديات- الدورة الثالثة- المرحلة الثانية الممول من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

حيث سيبدأ اليوم الخميس استقبال المقاولين للحصول على نموذج العطاء بعد طرحه في صحيفتي فلسطين والحياة اليومية.


وأوضح م.فاخر الكرد مدير دائرة المشاريع أن هذا المشروع يعد من المشاريع ذات الاحتياج بالمدينة حيث تقدم سكان الشارع بالعديد من المطالبات بإعادة تأهيله، وأضاف: تم إعداد مقترح مشروع وتقديمه للجهات المانحة للحصول على التمويل المناسب.


من الجدير بالذكر أن هذا الشارع يعتبر تجمع لمياه الأمطار المتراكمة وهذا الأمر أدى إلى اهتراء الشارع وتسبب في مشاكل كبيرة لمستخدميه ما استدعى ضرورة إعادة تأهيل هذا الشارع مع الحفاظ على الخدمات القائمة.

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