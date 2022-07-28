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خلال زيارتها لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)

الأشغال تناقش مقترح لإعادة إعمار مجموعة من العمارات السكنية

28 تموز / يوليو 2022 11:02

الأشغال تناقش مقترح لإعادة إعمار مجموعة من العمارات السكنية
الأشغال تناقش مقترح لإعادة إعمار مجموعة من العمارات السكنية

غزة- الرأي

نظم وفد من وزارة الأشغال العامة والإسكان ممثلاً بالإدارة العامة للإعمار ومديرها م. محمد عبود ووحدة التخطيط والتطوير بالوزارة زيارة لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH).


وتهدف الزيارة لمناقشة مقترح مشروع لإعادة إعمار مجموعة من العمارات السكنية المهدمة كليًا، جراء العدوان الأخير على قطاع غزة 2021.


وكان في استقبال وفد وزارة الأشغال، أ. أشرف جرادة المدير التنفيذي لهيئة الإغاثة، الذي بدوره رحب بهم في مقر الهيئة بغزة.


وناقش الطرفان، مقترحات مشاريع أعدتها وزارة الأشغال العامة والإسكان لإعادة إعمار مجموعة من العمارات السكنية متعددة الملاك المهدمة كليًا.


كما استعرض الطرفان، آخر تطورات مشروع ترميم الأضرار الجزئية رقم 2، الذي يجري تنفيذه وتمويله بواسطة هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH).


من جانبه، أبدى جرادة توجه الهيئة نحو الاستمرار في دعم وتمويل مشاريع الإعمار في قطاع غزة.


من الجدير بالذكر أن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، هي أول من قام بإعادة إعمار أول وحدة سكنية مهدمة كليا جراء العدوان على قطاع غزة 2021، وكانت باكورة مشاريع إعادة الإعمار.

الأشغال تناقش مقترح لإعادة إعمار مجموعة من العمارات السكنية 295506694_5440208419350860_8910653924597189511_n 295809784_5440208032684232_4244992300602699523_n
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