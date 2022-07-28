المستشفى الإماراتي يجري عملية جراحية كبرى لانقاذ سيدة ومولودها

رفح- الرأي

أجرى طاقم طبي في مستشفى الهلال الإماراتي عملية جراحية كبرى لسيدة، وذلك بعد وصولها المستشفى، حيث كانت تعاني من التصاق الخلاصة في جدار الرحم والمثانة.

وأوضح د.كمال الشاعر استشاري أمراض النساء والولادة في المستشفى، أنه فور وصول السيدة تم اجراء عملية قيصرية لها، حيث تبين أثناء العملية أنها تعاني من نزول المشيمة أسفل كيس الحمل والتصاق الخلاصة في جدار الرحم والمثانة، مما استدعى التدخل الجراحي حيث تم استعانة بأخصائي المسالك البولية د.جهاد أبو مصطفى، وأخصائي أوعية دموية د. سامي أبو سنيمة، وتم بحمد الله اتمام العملية بنجاح وخروج الأم والطفل من غرفة العمليات بسلامة وصحة جيدة وتم نقلها الى قسم ولادة (ب) لاستكمال المتابعة والعلاج.

وقد قام بإجراء العملية طاقم مكون من أطباء د.كمال الشاعر، د.سيف بربخ ود.جهاد أبو مصطفى أخصائي المسالك البولية ود.سامي أبو سنيمة استشاري الأوعية الدموية في مستشفى الأوروبي، وطاقم التخدير مكون من د.منير أبو عربان، ومحمد زنون، وطاقم التمريض مكون من الحكيمة منى الشاعر، الحكيمة وفاء أبو هاشم، الحكيمة شيرين أبو عبده.

بدوره أشاد مدير المستشفى د. محمد الهمص بالجهود الرائعة الذي قام بها الطاقم الطبي في المستشفى والتي أثمرت عن خروج الأم والطفل بسلامة وصحة جيدة، مقدماً شكره الجزيل إلى د.جهاد ابو مصطفى ود.سامي ابو سنيمة على تعاونهم المميز في اجراء العملية.