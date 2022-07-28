سلطة المياه تناقش ملخص مؤشرات الاداء لخدمات المياه للعام 2021م

غزة- الرأي

افتتح مدير عام وحدة المصادر بسلطة المياه و جودة البيئة د. منذر سالم الورشة الخاصة بمناقشة ملخص مؤشرات الأداء لخدمات المياه والصرف الصحي و دراسة حالة بلدية غزة للعام 2021م والمنجز من قبل مجلس تنظيم قطاع المياه.



في حين أكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف إبراهيم على العلاقة الاستراتيجية بين السلطة و جميع الجهات ذات العلاقة العاملة في قطاع المياه و البيئة، حيث اثنى على أهمية مثل هذه اللقاءات و ما بعدها من خطوات عملية لفهم و المساهمة في حل المشاكل المتعلقة بهذا القطاع الحيوي الهام.



و بدوره عرض مستشار مجلس تنظيم قطاع المياه بغزة أ. رامز المدهون المؤشرات و آليات العمل بها في جميع بلديات قطاع غزة كما و تم التفصيل بالمؤشرات و الأرقام الخاصة ببلدية غزة كحالة دراسة في هذه الورشة.



حيث شارك في الاجتماع المدراء العامون على صعيد الوحدات المختلفة وجميع الموظفين المختصين من سلطة المياه وجودة البيئة، فيما تخلل الاجتماع مناقشة محتويات نموذج جمع البيانات الخاص بالمؤشرات الفنية والمالية وتحليل للميزان المائي للبلدية بالإضافة الى عروضات للسنوات السابقة للمؤشرات الرئيسية الهامة لبلديات القطاع.



وفي نهاية الورشة اتفق المجتمعون على ضرورة ان يكون هناك إطار توفيقي حول توحيد المفاهيم بخصوص حساب المؤشرات الفنية والمالية الخاصة بمزودي خدمات المياه والصرف الصحي لما لها أهمية في وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بتنظيم وإدارة قطاع المياه والصرف الصحي لقطاع غزة وذلك من خلال سلسة من الإجراءات التي سوف تقوم بها سلطة المياه وجودة البيئة.