السياحة تستضيف وفداً من وزارة المالية بجولة على المواقع الأثرية

غزة- الرأي

استضافت وزارة السياحة والآثار، وفداً من اعلام وزارة المالية في جولة على المواقع الأثرية الهامة في قطاع غزة بهدف التعرف عليها واستطلاع تاريخها واهميتها.



وقدمت العلاقات العامة والإرشاد المتحفي خلال جولتها التعريفية للصحفيين بالأماكن الأثرية شرحاً مفصلاً عن المواقع وقيمتها التاريخية وتعريفا عن مشاريع التنقيب والكشف الأثري فيها ونتائجها فى الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني ، مؤكدة ان هدف الزيارات للصحفيين والإعلامين يأتي في اطار التعاون والشراكة بين الوزارة والنخب الإعلامية لنشر ثقافة المحافظة على الموروث التاريخي لفلسطين بكافة الوسائل، والعمل على تحفيز الدور الإيجابي للمؤسسات الحكومية لإحياء التراث، وتعزيز الوعي فى الحفاظ على الأرت الإنساني .



وقد زار وفد المالية متحف قصر الباشا ومعالم البلدة القديمة بغزة والتي شملت المسجد العمري والبيوت الأثرية، وكنيسة بيرفيروس، واطلع الوفد الإعلامي على حجم الإنجاز والصيانة والترميم التي حدثت على المعالم لإبقائها شامخة تؤدي رسالتها .



وبينت دائرة العلاقات العامة بالوزارة استمراريتها في استقبال الوفود الإعلامية من الوزارات والمؤسسات الأهلية والمحلية والأجنبية للتعرف على تاريخ غزة العريق وايصال الرسالة التوعوية وتحفيز الأنشطة المجتمعية التوعوية التعريفية بعظم وسمو حضارة غزة وفلسطين التي نفخر بها .



وقد ابدى الوفد الإعلامي بالمالية اعجابهم بالتطور الكبير والنهوض بمشاريع الحفاظ التاريخي الذي حدث في المواقع الاثرية ، وأكدوا على أهمية نشر الوعى بقيمة تلك الاثار وضرورة تنشيط الزيارات لتلك الأماكن وربطها في اذهان الجيل القادم لترسيخ الوجود الحضاري والإرث التاريخي للشعب الفلسطيني ،وتعزيز شغف انتماء المواطن بمقدرات وطنه وتجذره بأرضة و قداسة وعراقة مجده التليد ، و دحض راوية الاحتلال الكاذبة التي تدعى ان أرض فلسطين بلا شعب وحضارة، فضلا على التأكيد ان المقتنيات الأثرية المكتشفة والمحفوظة تعد كإرث تتوارثه الأجيال المتعاقبة باعتباره ملك عام للشعب الفلسطيني