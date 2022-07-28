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خلال الحلقة السابعة من برنامج" اعرف حقك"

العدل تتحدث عن العمل النقابي بالقطاع عبر إذاعة الرأي

28 تموز / يوليو 2022 11:29

العدل تواصل تقديم برنامجها "إعرف حقك" عبر إذاعة الرأي الحكومية
العدل تواصل تقديم برنامجها

غزة- الرأي

واصلت  وزارة العدل بالتعاون مع اذاعة الرأي الحكومية تقديم حلقات برنامجها الإذاعي "إعرف حقك" والذي يهدف لنشر الوعي بالقضايا القانونية.


وتناولت الحلقة السابعة التعريف بالنقابات والعمل النقابي ودائرة النقابات التابعة للإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة باستضافة الأستاذ ناجي اللوح المساعد القانوني فيها.


وتحدث اللوح عن العمل النقابي في قطاع غزة، ومشروعيته وأساساته من حيث المعاهدات الدولية. والقوانين الداخلية والقوانين الخاصة بالعمل النقابي في قطاع غزة.


كما قدم نبذة عن عدد النقابات في قطاع غزة وأنواعها، وأجاب عن تساؤل أهمية العمل النقابي، واستعرض آلية تسجيل النقابات والهيكل التنظيمي للنقابة وعرج على التزامات النقابات أمام وزارة العدل وغيرها من التساؤلات التي تهم العمل النقابي.


وتعتمد وزارة العدل في خطتها على نشر التوعية القانونية لكافة أفراد المجتمع الفلسطيني، من خلال سلسة من الأنشطة والبرامج المختلفة والتي منها برنامج "إعرف حقك".


وللتعريف ببرنامج "إعرف حقك"، فهو برنامج إذاعي تطلقه وزارة العدل هدفه نشر الوعي القانوني والثقافة الحقوقية للجمهور الفلسطيني، ويبث البرنامج كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر أثير إذاعة الرأي FM98، ويتناول كافة تخصصات وزارة العدل بالإضافة للتعريف بمصطلحات قانونية يجدر بالمواطنين الإلمام بها.

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