الصحة: وحدة الإسعاف والطوارئ تنظم لقاء تدريبياً لضباط الإسعاف

غزة- الرأي

أكد وحدة الإسعاف والطوارئ اياد زقوت على العمل على تعزيز الخبرات وتطويرها والاستعداد للجهوزية.

جاء ذلك خلال اللقاء العلمي الذي نظمه قسم التدريب والتطوير بوحدة الإسعاف الطوارئ استهدف 16 من ضباط الإسعاف، وبحضور مدير دائرة الإسعاف والطوارئ أ. هاني الجعفراوي.



وتناول اللقاء عدة محاور أهمها اخلاقيات المهنة وتعريف الوصف الوظيفي لكل من ضابط الإسعاف، والمسعف، والوقاية والسلامة الشخصية وكيفية الحماية من الامراض المعدية.



كما تناول اللقاء إجراءات وسياسات النقل الآمن بسيارات الإسعاف، إضافة الى جهوزية سيارات الإسعاف، وكيفية التعامل مع الحالات التي يتم نقلها من حيث فرز الحالات في حال تعدد الإصابات، وكيفية فرز الحالات في حال تعدد الإصابات، وتركيب الكانيولات، والتوثيق، إضافة الى محاور أخرى.