الشرطة تجدد تحذيرها إطلاق النار احتفالاً بنتائج التوجيهي

غزة - الرأي:

حذرت الشرطة الفلسطينية من إطلاق النار في الهواء احتفالاً بنتائج الثانوية العامة المقررة السبت المقبل، حيث سيتم تكثيف انتشار عناصر الشرطة في جميع محافظات قطاع غزة، لمتابعة أية حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المُشددة بحقهم.

وأهابت الشرطة في تصريح صحفي اليوم، بالمواطنين الالتزام بعدم إطلاق النار حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، ومراعاة لحالة السكينة العامة.

وأكدت أنه سيتم توقيف من يطلق النار وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، كما سيتم مصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي.

كما دعت للإبلاغ عن أية حالات إطلاق نار، عبر الاتصال بالرقم المجاني للشرطة (100) أو العمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).