فريق طبي بمستشفى الهلال الاماراتي ينشر بحثاً بمجلة طبية

غزة- الرأي

تمكن فريق طبي بحثي من مستشفى الهلال الاماراتي مكون من كل من د. خالد أبو العيش والحكيمة نور النجار من نشر بحث علمي في مجلة Lancet الطبية .

حيث قام الفريق البحثي باجراء بحث تحت عنوان " تأثير الرضاعة الطبيعية المبكرة لتخفيف الألم للسيدات بعد العملية القيصرية ذات التخدير النصفي " حيث اعتمدت الدراسة على المقارنة بين مجموعتين المجموعة الأولى (111 حالة) والمجموعة الثانية (38 حالة) حيث تم ارضاع الطفل مباشرة خلال الساعة الأولى بعد اجراء العملية القيصرية في المجموعة الأولى، بينما لم تتمكن السيدات في المجموعة الثانية من ارضاع الطفل إلا بعد 6 ساعات بسبب مشاكل تتعلق بالأم والطفل.

وأوضح د. خالد ابو العيش رئيس قسم الصيدلية في المستشفى أن الدراسة أثبتت تحسن مقياس الشعور بالألم مع الرضاعة الطبيعية المبكرة أفضل من المجموعة الثانية في أول 12 ساعة وذلك بدلالة إحصائية.

فيما نوهت الحكيمة النجار أن المجموعة الأولى احتاجت مسكنات ألم أقل من المجموعة الثانية بإتمام الرضاعة الطبيعية المبكرة والحضن الأول.

وأشاد د. محمد الهمص مدير المستشفى بهذا التميز الذي يضاف إلى سلسلة التميز والنجاح التي صنعها طاقم مستشفى الهلال الإماراتي بدأت بالولادة الآمنة والمستشفى صديق الطفل وبرنامج EENC وليس آخرها نشر عدد من الأبحاث العلمية لأكثر من فريق علمي من المستشفى وغيرها من البرامج التي أثبت فيها طاقم المستشفى على أنه على قدر عال من الكفاءة والعمل الجاد.