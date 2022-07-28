العمل والندوة العالمية للشباب توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ عدة مشاريع

غزة- الرأي

وقعت وزارة العمل والندوة العالمية للشباب الإسلامي اليوم، مذكرة تفاهم حول تقديم مشاريع لتدريب وتمكين الشباب، حيث وقع عن الوزارة م. إيهاب الغصين، وعن الندوة العالمية أ. أدهم عكاشة مدير مكتبها بغزة.



وأكد م. الغصين على أن توقيع المذكرة، هو باكورة لتأسيس عمل مستمر للمساهمة في التخفيف من أزمة البطالة بقطاع غزة.



وشدد على أن الوزارة تولي أهمية كبرى للتواصل مع الشركاء، لدعم وتمكين الشباب الفلسطيني ورفدهم في سوق العمل.



من جانبه، قدم أ. عكاشة اعتزازه وفخره بما تقدمه وزارة العمل في إطار دعم الشباب، مؤكداً أن توقيع المذكرة هو باكورة لمشاريع أخرى مستقبلية لخدمة الشباب.