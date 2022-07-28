هندسة المتفجرات بالشرطة تُنظم يوماً تدريبياً لضباطها

غزة- الرأي

نظمت دائرة الشؤون الفنية في إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات، يوماً تدريبياً بمشاركة "24" ضابطاً من مسؤولي أقسام دائرة هندسة المتفجرات في محافظات قطاع غزة.

وخلال كلمةٍ افتتاحية له، أكد العميد عائد حمادة مدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات: "أن عقد وتنظيم الدورات التخصصية من شأنها تعزيز الخبرات والقدرات لدى الضباط العاملين في أقسام الهندسة وكافة أقسام الإدارة ".

وتخلل اللقاء، تدريباً عملياً على آلية استخدام العبوة المائية في إبطال مفعول العبوات المرتجلة والأجسام المشبوهة، عبر تنفيذ ثلاث تفجيرات تحت السيطرة داخل مقر مدينة عرفات للشرطة في إطار التدريب.