وفد طبي أردني يجري عمليات كبرى بجراحة الأوعية الدموية بغزة

غزة- الرأي

يجري وفد طبي أردني متخصص في مجال جراحة الأوعية الدموية يترأسه رئيس اختصاص جراحة الشرايين والاوعية الدموية بالخدمات الطبية الملكية الأردنية العميد الطبيب عمر الزعبي، عمليات كبرى ونوعية في جراحات الأوعية الدموية لمرضانا في قطاع غزة وذلك بمشاركة فرقنا الطبية المتخصصة في ذات المجال في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.



وفي ذات السياق، قال استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى غزة الأوروبي د. محمد كلوب إن الوفد الطبي أجرى 3 عمليات في مجال جراحة الأوعية الدموية لمرضى الفشل الكلوي أول أمس الثلاثاء، مضيفاً أن الوفد سيتابع برفقة الفريق المحلي إجراء العمليات الكبرى والنوعية اليوم الخميس، حيث من المقرر أن تشمل العمليات جراحات كبرى وذات مهارة على وصلات شريانية في الساقين، إلى جانب إجراء وصلة أبهرية من البطن على القدم اليسرى.



وفي سياق متصل، أجرى الوفد الطبي الأردني بالشراكة مع طواقمنا الطبية المتخصصة في مجال الأوعية الدموية بمجمع الشفاء الطبي بغزة، 3 عمليات جراحية أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يواصل الوفد إجراء العمليات خلال الأسبوع المقبل بمشافي قطاع غزة.



بدورها، ثمنت وزارة الصحة في قطاع غزة زيارة الوفد الطبي الأردني إلى قطاع غزة، مشيرةً إلى أن زيارة الوفد يعكس موقف المملكة الأردنية الداعم لإخوانهم في قطاع غزة.



وأشارت الوزارة إلى أهمية زيارة الوفود الطبية في تعزيز تبادل الخبرات مع طواقمنا الطبية في قطاع غزة في ظل الحصار الخانق والصعوبات التي يواجهها مرضانا للعلاج بالخارج .