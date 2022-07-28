العدل تتباحث مع الكلية الجامعية حول المشاريع القانونية بالكلية

غزة- الرأي

استقبلت وزارة العدل ممثلين عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وتم التباحث في آلية التنسيق وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والكلية.



وقال مدير وحدة شؤون القضاء والنيابة بالوزارة أ. فادي عبد الباري، إن ممثلي الكلية طرحوا نبذة عن المشاريع القائمة والتي تتناول الجانب القانوني، داعين الوزارة للتعاون في هذا الإطار وتذليل العقبات وبحث مستويات التواصل بشكل مستمر بينهما.



وأوضح أن الكلية الجامعية تنفذ حالياً مشروعا الحاضنة القانونية الذي يخدم المحامين الجدد، مشيراً إلى أن وزارة العدل ممثلة بوكيلها أحمد الحتة تسعى دائماً لإنجاح المشاريع الهامة للمجتمع الفلسطيني وتسعى جاهدة لتذليل العقبات أمامها.



جدير بالذكر أن الوزارة استقبلت د. نضال جرادة ممثلاُ عن الكلية الجامعية وكان بالاستقبال إلى جانب أ. فادي عبد الاباري كلاً من أ. رشا العمصي وأ. آلاء عبد الغفور وأ. محمود جبر.