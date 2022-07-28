وكالة الرأي الفلسطينية هدم البيوت المقدسية سياسية مراغمة بين الحق وزيف المالك وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يستولون على منزلٍ في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة تبدي حراكاً لإنقاذ حياة الأسيرين المضربين ريان وعواودة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تنفذ جولات ميدانية لعدد من المشاتل الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الداخلية بالتشريعي تطلع على دور المباحث العامة في حفظ أمن وكالة الرأي الفلسطينية "كلية الرباط" تُنظم حملة تبرع بالدم لكادرها وطلابها وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تؤكد حرصها على حماية المنتج الوطني وزيادة الإنتاج وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولة على محطات الوقود والغاز بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على الموازين في الأسواق الشعبية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة المشاريع بالخارجية تستعد لإطلاق برنامج تدريبي متخصص
أخبار » الأخبار الحكومية

العدل تتباحث مع الكلية الجامعية حول المشاريع القانونية بالكلية

28 تموز / يوليو 2022 12:09

العدل تتباحث مع الكلية الجامعية حول المشاريع القانونية بالكلية
العدل تتباحث مع الكلية الجامعية حول المشاريع القانونية بالكلية

غزة- الرأي

استقبلت وزارة العدل ممثلين عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وتم التباحث في آلية التنسيق وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والكلية.


وقال مدير وحدة شؤون القضاء والنيابة بالوزارة أ. فادي عبد الباري، إن ممثلي الكلية طرحوا نبذة عن المشاريع القائمة والتي تتناول الجانب القانوني، داعين الوزارة للتعاون في هذا الإطار وتذليل العقبات وبحث مستويات التواصل بشكل مستمر بينهما.


وأوضح أن الكلية الجامعية تنفذ حالياً مشروعا الحاضنة القانونية الذي يخدم المحامين الجدد، مشيراً إلى أن وزارة العدل ممثلة بوكيلها أحمد الحتة تسعى دائماً لإنجاح المشاريع الهامة للمجتمع الفلسطيني وتسعى جاهدة لتذليل العقبات أمامها.


جدير بالذكر أن الوزارة استقبلت د. نضال جرادة ممثلاُ عن الكلية الجامعية وكان بالاستقبال إلى جانب أ. فادي عبد الاباري كلاً من أ. رشا العمصي وأ. آلاء عبد الغفور وأ. محمود جبر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تطلق "مسابقة وفاء الأحرار" للأعمال الصحفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟