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الحافظ "حمزة زيادة" ينهي تسميع القرآن على جلسة واحدة

28 تموز / يوليو 2022 12:15

الحافظ "حمزة زيادة" ينهي تسميع القرآن على جلسة واحدة
الحافظ

غزة- الرأي

أنهي الحافظ لكتاب الله "حمزة زيادة" بمديرية أوقاف الشمال تسميع القرآن الكريم على جلسة واحدة، بحضور مدير المديرية د. مرسي سلمان، ورئيس قسم التحفيظ أ. إبراهيم عصفورة، ولفيف من الدعاة والعلماء والشخصيات الاعتبارية في المحافظة.


بدوره أكد سلمان علي أهمية القرآن في بناء مجتمع متماسك ومترابط على أسس العقيدة الصحيحة وتعاليم ديننا السليمة، منوهاً بأن الأوقاف فتحت آفاقاً واسعة للتنافس على حفظ القرآن وتدبر آياته الكريمة.


وأشار إلى أن الأوقاف تحرص على تخريج جيل يحفظ كتاب ربه في قلبه وعقله ووجدانه، من خلال تنفيذها للمخيمات والمسابقات والأنشطة القرآنية المختلفة، مثمناً جهود الحافظ "زيادة" المبذولة في إتمام عملية الحفظ والتسميع على جلسة واحدة، سائلاً الله تعالي أن يرزقه بركة وخير القرآن.


من جانبه استعرض الحافظ "زيادة" أبرز مراحل حفظه للقرآن الكريم والمتمثلة في اخلاص النية والتوكل على الله، والعزم على حفظ آيات القرآن بشكل دائم ومستمر، مشيداً بدور الأوقاف في دعم الحفظة والوقوف بجانيهم وصولاً للحفظ الكامل.

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