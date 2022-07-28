الزكاة بالأوقاف تُنفذ مشروع تركيب الطاقة الشمسية للمرضى والمسنين

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشروع تركيب أجهزة الطاقة الشمسية لفئات المرضى والمسنين، بتكلفة 50، 000 دولار، بدعم كريم من مؤسسة TIKA التركية.



وقال مدير عام الإدارة العامة للزكاة بالوزارة الأوقاف أ. أسامة اسليم أن الزكاة ومؤسسة تيكا الحكومية استهدفتا الأسر الفقيرة التي لديها مرضى أو مسنين وبحاجة لتوفر الكهرباء في منازلهم لضمان تشغيل الأجهزة الطبية الخاصة بهم في ظل انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة.



وذكر اسليم أن الادارة تسعى دوماً لترويج مثل هذه المشاريع الخاصة بالطاقة البديلة والإنارة الآمنة أمام المؤسسات الدولية للمساعدة في إيجاد حلول بديلة لمشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.