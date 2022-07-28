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أوقاف خان يونس تفتتح دورة بعنوان "بلاغة القرآن نور البصيرة"

28 تموز / يوليو 2022 12:38

أوقاف خان يونس تفتتح دورة بعنوان "بلاغة القرآن نور البصيرة"
أوقاف خان يونس تفتتح دورة بعنوان

خان يونس- الرأي

افتتح قسم العمل النسائي بمديرية أوقاف خان يونس دورة علمية بعنوان " بلاغة القرآن نور البصيرة " استهدفت 30 متدربة من مدرسات الدورات والمحفظات, بواقع (7) لقاءات تدريبية.


وحضر لقاء الافتتاح كل من مدير المديرية د. محمد الغلبان و رئيس القسم حنان عدوان ومشرفة دورات خان يونس غدير النجار و رئيس قسم القراءات منى الزهار وأستاذ البلاغة العربية بالجامعة الاسلامية ومحاضر الدورة د نعمان علوان.


بدوره ثمن الغلبان جهود العمل النسائي في الارتقاء بمستوى مدرسات الدورات والمحفظات, داعياً إياهن إلى ضرورة الاستفادة من الدورة لضمان بحيث تعود بالنفع على أكبر شريحة ممكنة من الطالبات و هو ما يخدم الجهد الدعوي في المحافظة والارتقاء بالمستوى التعليمي داخل مرافق وزارة الأوقاف.


من جهتها أوضحت عدوان أن الدورة تهدف إلى تنمية مهارات المتدربات من خلال تعزيز آليات فن الخطاب بين الملقي والسامع وتزويدهن بعلم البلاغة العربية و علم البيان وشرح بعض من الآيات القرآنية والتدريب على استخراج الاساليب البلاغية فيها.

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