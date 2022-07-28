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بالتعاون مع أحباء غزة ماليزيا

لجنة المشاريع بالخارجية تستعد لإطلاق برنامج تدريبي متخصص

28 تموز / يوليو 2022 12:43

لجنة المشاريع بالخارجية تنهي الاستعدادات لإطلاق برنامج تدريبي متخصص
لجنة المشاريع بالخارجية تنهي الاستعدادات لإطلاق برنامج تدريبي متخصص

غزة- الرأي

أنهت اللجنة العليا للمشاريع والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، ومؤسسة أحباء غزة ماليزيا الاستعدادات لعقد برنامج تدريبي متخصص في إدارة الكوارث والأزمات ومخلفات ما بعد الحروب، لمجموعة من موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية.


جاء ذلك خلال اجتماع تمَّ عقده عبر تقنية الزوم، في قاعة التدريب الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بحضور كل من د. جواد الأغا رئيس لجنة المتابعة والتدريب التابعة للجنة العليا للمشاريع ود. أحمد دلول عضو اللجنة و أ. محمد قمر الزمان مدير عام مؤسسة أحباء غزة ماليزيا و م. محمود غنيم منسق المشاريع في المؤسسة بالإضافة الى خبير تدريب ماليزي.


ويستهدف التدريب أكثر من 100 موظف حكومي موزعين على 6 دورات تدريبية، من الاشغال والحكم المحلي والدفاع المدني وسلطة جودة البيئة والمياه ووزارة المواصلات والصحة والخارجية.


ومن المقرر إقامة حفل افتتاح البرنامج مطلع الشهر القادم بحضور مسئولين عن اللجنة العليا للمشاريع والتعاون الدولي ومؤسسة احباء غزة ماليزيا والجامعة الإسلامية وبحضور كل المتدربين.

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