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الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على الموازين في الأسواق الشعبية

28 تموز / يوليو 2022 01:07

الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على الموازين في الأسواق الشعبية
الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على الموازين في الأسواق الشعبية

غزة- الرأي

نظم مفتشو دائرة القياس بوزارة الاقتصاد الوطني جولات تفتيشية لمتابعة الموازين والمكاييل في الأسواق الشعبية بمحافظات قطاع غزة.


وقال م. فارس شحادة مدير دائرة القياس، انه تم وضع خطة لمتابعة كافة الأسواق الشعبية في قطاع غزة، ومعايرة الموازين والقبانات.


موضحاً أن الجولات تهدف الي متابعة الموازين والقبانات لحماية المواطنين من الغش والتدليس ومنع أصحاب البسطات من العبث بالموازين والقبانات.


ودعا المواطنين للتأكد من أن الموازين والقبانات تعمل بشكل سليم، مطالباً المواطنين بتقديم أي شكوى بشأن مخالفة الأسعار والاوزان.


وأشار شحادة، انه تم تنفيذ 75 زيارة ميدانية، وإصدار 35 شهادة حيازة ميزان، وتحرير 27 محضر مخالفة لعدد من أصحاب البسطات التجار مخالفين.

الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على الموازين في الأسواق الشعبية 1780690f-63cd-4021-acfb-bb797d68a07b
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