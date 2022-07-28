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الاقتصاد تنظم جولة على محطات الوقود والغاز بغزة

28 تموز / يوليو 2022 01:11

طواقم وزارة الاقتصاد تنظم جولة على محطات الوقود والغاز غزة
طواقم وزارة الاقتصاد تنظم جولة على محطات الوقود والغاز غزة

غزة- الرأي

نظمت طواقم دائرة الموازين والمكاييل بوزارة الاقتصاد الوطني جولة ميدانية على محطات الوقود والغاز بمحافظة غزة.


وقال م. فارس شحادة مدير دائرة القياس، إن مفتشي الدائرة نظموا جولة ميدانية على محطات تعبئة الوقود والغاز بمحافظة غزة لفحص ودمغ الموازين ومعايرة قبانات محطات الغاز المنزلي والتأكد من سلامتها.


وأوضح شحادة، أن هذه الجولات تأتي لمتابعة الشروط الفنية، ومتابعة اجراءات الأمن والسلامة وإجراءات التراخيص، لحماية المواطن من أي غش أو تلاعب في الاوزان.


وأكد شحادة، حرص الوزارة على متابعة عمل محطات الوقود على أكمل وجه فيما يتعلق بالموازين والمكاييل، ومواصلة مهامها على الأرض حفاظا على مصلحة المواطنين ومنشأتهم.

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