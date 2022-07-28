"كلية الرباط" تُنظم حملة تبرع بالدم لكادرها وطلابها

غزة- الرأي

نظمت كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الخميس، حملة تبرع بالدم بمشاركة مجلس الكلية وكادرها وطلابها وذلك بمقرها غرب مدينة غزة.

وأوضح المقدم وائل صيام مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية أن الحملة تُنظم في الكلية كنشاط سنوي بهدف تعزيز ثقافة التبرع بالدم بين فئات المجتمع، لافتاً إلى أهمية الحملة في دعم وزيادة رصيد بنك الدم في مستشفى الشفاء.

من جانبها، ثمنت إدارة بنك الدم مساهمة مديرية التدريب بشكل دوري في دعم مخزون الدم لدة وزارة الصحة الفلسطينية، مؤكدين أن الحملات التطوعية تُساهم في خدمة المواطنين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.